L'alto rappresentante Ue Josep Borrell boccia il piano di pace proposto oggi dal ministro della Difesa indonesiano Prabowo Subianto per porre fine al conflitto in Ucraina, chiedendo a Mosca e Kiev "di intraprendere un'immediata cessazione delle ostilità" "sulle posizioni attuali" e zone demilitarizzate che sarebbero garantite da osservatori e dalle forze di pace delle Nazioni Unite. La proposta comprenderebbe anche un eventuale "referendum nelle aree contese" organizzato dall'Onu. "L'Indonesia è pronta a contribuire con unità a un'eventuale operazione di pace delle Nazioni Unite", ha dichiarato Borrell sottolineando tuttavia che "dobbiamo portare la pace in Ucraina", ma deve essere una "pace giusta, non una pace di resa".