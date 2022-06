"Abbiamo firmato un accordo con il Governo ucraino nel quale mettiamo a disposizione le nostre filiere per ricostruzione, anche con l'apertura di un ufficio di delegazione permanente di Confindustria presso l'ambasciata italiana a Kiev proprio per aiutare le imprese italiane in questo percorso di riavvicinamento all'Ucraina". Sono le parole del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato da Rai Uno in collegamento da Kiev.