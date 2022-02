“È in tempi come questi che apprezziamo, come europei, le nostre partnership strategiche di lungo corso, i valori e i sistemi economici condivisi con alleati e partner. Voglio essere chiara: la NATO ha bisogno di una difesa europea forte e capace, non solo a Est o a Sud, ma ovunque, oggi più che mai. Questa violazione del diritto internazionale è diventata una prova incontrovertibile del modus operandi della Russia in politica estera: minacce asimmetriche. Questo è il modo russo di corrodere, mettere in pericolo e minacciare l’ordine internazionale. Non ci faremo intimidire. Insieme faremo tutto il necessario per preservare la sovranità dell’Ucraina, la sicurezza dell’Europa e l’integrità dell’ordine internazionale sulla base di regole e valori che condividiamo con amici e partner”. Lo ha dichiarato Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare della Lega nonché unica componente italiana nella delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della NATO, nel suo intervento durante la seduta straordinaria delle commissioni AFET/DEVE.