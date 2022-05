“La passione per la politica è l’elemento che ci contraddistingue e ci divide dagli altri. Noi siamo Verdi perché abbiamo una visione globale di questa società, perché vogliamo costruire questa grande connessione globale".



Così il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, intervenendo al congresso dei Giovani Europeisti Verdi, a Roma:



“Viviamo una fase molto delicata – prosegue – con fatti drammatici come la pandemia e la guerra. Eppure questi elementi sono strettamente legati alla questione ambientale. Lo spillover con la pandemia, come confermato dagli scienziati di tutto il mondo. Per quanto riguarda la guerra, non possiamo non considerare che la maggior parte dei conflitti in questo pianeta è determinato dal controllo delle risorse naturali. Costruire una politica energetica basata sulle rinnovabili vuol dire costruire la pace. Perché Cingolani non riesce a presentare un piano energetico degno? L’unica risposta che mi viene in mente è che sole e vento sono fonti energetiche gratuite, dove la speculazione non può determinare e dove il prezzo del gas non può andare alle stelle”.