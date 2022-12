"'Staremo con l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Per gli ucraini si prospetta un inverno difficile e lavoreremo instancabilmente con il G7 e altri partner per riparare, sostituire e difendere l'infrastruttura energetica dell'Ucraina''. Lo ha scritto su Twitter il Segretario di Stato americano Antony Blinken.