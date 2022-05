Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino Kuleba, “per discutere della sicurezza e dell'assistenza economica di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi dalla guerra non provocata della Russia. Il nostro sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina rimane fermo e duraturo”. Lo ha affermato lo stesso Blinken su Twitter.