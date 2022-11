Colloquio telefonico tra Antony Blinken e Mevlut Cavusoglu. Il segretario di Stato americano ha scritto su twitter di aver avuto "un colloquio telefonico positivo" con il collega turco, che "ha ringraziato per gli sforzi che hanno portato la Russia a tornare all'iniziativa del Mar Nero sul grano" e con il quale "ha discusso ulteriori modi per alleviare la crisi alimentare globale causata dall'invasione non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia".