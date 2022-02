La Nato tiene aperta la strada della "diplomazia se la Russia sarà seria". Lo ribadisce il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la conferenza stampa tenutasi presso la Casa Bianca per fare il punto sulle tensioni tra Ucraina e Russia. Gli Usa, sottolinea il numero uno americano, non hanno "alcuna intenzione di combattere" contro i Russi. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Putin sul riconoscimento delle repubbliche separatiste, Biden ritiene che non ci sia "nulla che mostri interesse nel proseguire il dialogo". Sul fronte sanzioni, Biden conferma nuovi provvedimenti e annuncia la collaborazione con Berlino per fermare la realizzazione del gasdotto Nord Stream 2.