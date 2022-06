Durante una telefonata il presidente americano Joe Biden ha informato il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, che gli Stati Uniti forniranno “un altro miliardo di dollari in assistenza alla sicurezza per l’Ucraina, comprese armi di artiglieria e di difesa costiera, nonché munizioni e sistemi missilistici avanzati di cui gli ucraini hanno bisogno per supportare le loro operazioni difensive nel Donbass”. Lo rende noto la Casa Bianca.

“Ho riaffermato il mio impegno affinché gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina mentre difende la sua democrazia e sostiene la sua sovranità e integrità territoriale di fronte all’aggressione russa”, ha detto Biden.