"Sono fiducioso che la stragrande maggioranza dei membri del Congresso sia pronta a fare la propria parte nell'opposizione a Vladimir Putin. Egli è un criminale, un vero criminale". Questo è stato affermato dal Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un incontro con il primo ministro irlandese Varadkar a Capitol Hill. Biden incoraggia il Congresso ad approvare la legge sulla sicurezza nazionale: "Essa comprende finanziamenti per l'Ucraina e Israele e, forse altrettanto importante, assistenza umanitaria per Gaza. Questo è estremamente necessario. Invia un chiaro messaggio che l'America lotta per la libertà e non si inchina a nessuno nel mondo".