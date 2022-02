"Desideriamo negoziare accordi scritti con la Russia e proporre nuove misure sul controllo degli armamenti e sulla trasparenza". Così il presidente degli Usa Joe Biden, intervenuto in conferenza stampa alla Casa Bianca per chiarire la situazione relativa alla crisi in Ucraina. Promuovere la diplomazia e darle tutte "le possibilità di avere successo" oltre che evitare di "destabilizzare la Russia" anche se, sottolinea il numero uno della White House, "gli Usa non hanno ancora verificato in questa fase un ritiro delle truppe russe". "Se la Russia attacca l'Ucraina, sarà una guerra frutto di scelta ma le sanzioni sono pronte" aggiunge Biden ricordando che, in caso di attacco, il gasdotto Nord Stream 2 non partirà.