Non si escludono possibili sanzioni 'personali' nei confronti del presidente Vladimir Putin in caso di invasione dell'Ucraina. Lo annuncia il collega americano Joe Biden: "Potremo muovere alcune truppe a breve". Il numero uno della Casa Bianca, però, non paventa l'ipotesi di un'operazione militare in terra ucraina. Per quanto riguarda la Russia, precisa Biden, una invasione potrebbe arrecare "enormi conseguenze".