"Penserei che il signor presidente americano, Joe Biden, dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli 'è a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un Piano Marshall per ricostruire l'Ucraina da 9 mila miliardi di dollari, a una condizione, che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non vi daremo più dollari e non ti daremo più armi'". È il pensiero di Silvio Berlusconi.