"Il diritto internazionale permette all'Ucraina di condurre attacchi sul territorio della Russia a scopo di autodifesa". Lo ha detto Steffen Hebestreit, portavoce del governo o tedesco, in una intervista a Deutsche welle. Il funzionario di Berlino ha però detto di ritenere che per questi attacchi non dovrebbero essere usate armi fornite dalla Germania.