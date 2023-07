"L’#Europa è dalla parte del popolo ucraino e contro l’aggressione perpetrata da #Putin che mette a repentaglio la sicurezza di tutto il continente, anche con atti di ecoterrorismo. Non possiamo però avvallare la decisione degli #StatiUniti di inviare in #Ucraina le bombe a grappolo: sono vietate dalla Convenzione di Oslo, sottoscritta da tutti i Paesi europei. L’Europa deve lavorare per la de-escalation del conflitto e per una pace giusta". Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Ue.