I tentativi di commemorare l'anniversario della guerra russa in Ucraina sono stati rapidamente bloccati dalle forze di sicurezza russa a Mosca e San Pietroburgo. Tre persone sono state fermate a Mosca dopo che avevano deposto fiori ai piedi di un monumento intitolato alla poetessa ucraina Lesya Ukrainka, secondo quanto denunciato dal gruppo Ovd-Info. "Una di loro stava depositando i fiori ma al contempo è stata presa dalle forze di sicurezza e il mazzo di fiori è stato portato via". Altre 15 persone sono state detenute mentre deponevano dei fiori sul monumento allo scrittore ucraino Taras Shevchenko a San Pietroburgo. Secondo Ovd-Info oltre 4300 persone sono state arrestate in Russia durante le proteste contro l'invasione lo scorso anno.