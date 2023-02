Da stanotte l'unità di crisi" della Farnesina sta monitorando la situazione in Turchia e in Siria. Nella zona più colpita "ci sono 21 italiani. Li abbiamo raggiunti tutti e ci risulta che stiano tutti bene". A dichiararlo ai giornalisti è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Nella zona più ampia c'erano 168 italiani e per quello che ci risulta sono tutti in salvo", ha aggiunto.