Il no della Turchia all'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia ha attivato gli Stati Uniti. Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato come l'amministrazione Biden stia "lavorando per chiarire" la contrarietà della Turchia sostenendo come vi sia "ampio consenso" sull'adesione di questi due Paesi.