"Lo svolgimento delle elezioni municipali in modo calmo e professionale onora la Turchia e dimostra l'impegno dei cittadini per la democrazia locale. I diritti fondamentali e la democrazia sono al centro delle nostre relazioni: non vediamo l'ora di lavorare insieme su riforme che avvicinino la Turchia all'UE". Lo scrive su X Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri Ue.