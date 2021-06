Donald Trump, che starebbe valutando l'idea di candidarsi alle presidenziali del 2024, starebbe pensando di presentarsi alle elezioni del 2022, quelle di metà mandato, per essere eletto alla Camera con lo scopo di diventare il nuovo speaker, al posto di Nancy Pelosi, sua "nemica". "E' un'idea davvero interessante", le parole di Trump rispondendo all'idea lanciata da Steve Bannon, suo ex stratega politico. Lo speaker della Camera in Usa è, dopo l'inquilino della Casa Bianca e il presidente del Senato, la terza carica dello stato.