"Contatterò Putin per concludere un accordo con Zelensky. Accadrà molto rapidamente". Lo ha dichiarata l'ex presidente Usa Donald Trump in un'intervista trasmessa domenica su Fox News . "Vorrei dire a Zelensky: 'Basta , devi fare un accordo' dirò a Putin: 'Se non fai un accordo, daremo loro molto, più di quanto abbiano mai avuto, se necessario'. Farò un accordo in un giorno", ha aggiunto.