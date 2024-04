Il mio processo a New York è un "attacco all'America" e una "persecuzione politica". Lo ha dichiarato l'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

"Non è mai successo niente di simile prima", ha aggiunto il Tycoon al suo ingresso nel tribunale di Manhattan per l'inizio del procedimento a suo carico che lo vede imputato per i pagamenti alla porno star Stormy Daniels. "Quando entrerò in quell'aula so che avrò dietro di me l'amore di 200 milioni di americani e che lotterò per la libertà di 325 milioni di americani!", ha scritto Trump sul suo social Truth prima dell'inizio della seduta.