"Quando abbiamo preso Soleimani, sapete che Israele avrebbe dovuto essere con noi. Ma due giorni prima hanno detto che non potevano più farlo". Così in un'intervista a 'Fox News' Donald Trump, che non risparmia un nuovo attacco a Israele in merito alla morte del generale iraniano Qassem Soleimani nel gennaio 2020, rea di essersi defilata all'ultimo dall'operazione militare americana