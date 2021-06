"Salvini sta cercando in tutti i modi di inglobare Forza Italia per allontanare il momento in cui la Meloni lo sorpasserà. Bisogna vedere se il sistema accetterà la Meloni. Hanno mandato via Conte per molto meno". Lo dichiara Marco Travaglio a Cartabianca su Rai3. Il direttore de Il Fatto Quotidiano si è poi soffermato sulla situazione in casa Cinque Stelle: "I Cinque Stelle non dovrebbero buttare giù il governo, sarebbero degli irresponsabili. Ma devono far contare i loro voti in Parlamento per influenzare il governo affinché sia più ecologista e legalitario".