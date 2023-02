"Insieme a tutti i nostri partner, in uno spirito di autentica solidarietà europea, sapremo superare anche le sfide che l'aggressione russa all'Ucraina ha portato alla sicurezza ed alla prosperità globali, assumendo le decisioni necessarie perché l'Unione Europea sappia rispondere con rapidità ed efficacia alle sfide dei nostri tempi". Lo ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'entrata in vigore del Trattato del Quirinale con la Francia.