“In Commissione Trasporti votati alcuni importanti pareri sui testi legislativi del pacchetto Fitfor55, che contiene un forte inasprimento della tassazione a scopo ambientale sui settori del trasporto e persino sugli edifici. Un pacchetto che presenta grandi criticità al suo interno e che le sinistre stanno peggiorando ancora, promuovendo una transizione climatica oltranzista che predilige la mobilità elettrica a ogni forma alternativa di propulsione e vorrebbe tassare comparti strategici dell’economia europea, senza alcun riguardo per cittadini e imprese. Grazie al nostro impegno, il parere sull’inclusione del trasporto marittimo nel sistema di scambio delle emissioni (ETS), che si risolve in una maggiore tassazione per le imprese, è stato emendato per rispondere alle esigenze dell’industria. Sul divieto di produzione di auto a combustione interna a partire dal 2035, la Commissione si è espressa chiedendo il mantenimento di una percentuale di produzione di auto non elettriche. Mantenere il principio di neutralità tecnologica è il solo modo per salvaguardare la nostra industria e l’accessibilità dei cittadini al trasporto. Purtroppo la Commissione Ambiente del Parlamento sta mantenendo posizioni ben diverse, che se confermate si tradurranno in un aumento dei costi per le imprese e per i cittadini, causando perdite economiche e sociali enormi. La Lega continuerà a battersi perché il realismo e il buonsenso prevalgano sull’ideologia”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione Trasporti, Marco Campomenosi (capo delegazione), Paolo Borchia, Massimo Casanova, Annalisa Tardino.