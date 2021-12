“Perdere una persona cara in una tempesta come questa è una tragedia inimmaginabile”. Così il presidente americano Joe Biden commenta la devastazione dei tornado che si sono abbattuti sulla parte centrale degli Stati Uniti provocando decine e decine di vittime e danni incalcolabili. La situazione più grave sarebbe nello stato del Kentucky. “Stiamo lavorando con i governatori per assicurare che abbiano quello di cui hanno bisogno mentre continua la ricerca dei sopravvissuti e la valutazione dei danni”, ha aggiunto Biden.