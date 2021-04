“Il Movimento 5 Stelle sostiene la proposta di regolamento sulla gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo presentata dall’europarlamentare Giuseppe Ferrandino che ha sicuramente svolto un ottimo lavoro. Due sono i punti chiave: il primo, fondamentale, è l’invito agli Stati Membri a garantire che ci sia una quota davvero considerevole per le catture accessorie della pesca tradizionale o artigianale, spesso tagliata fuori dalle quote per ragioni amministrative o di mancata rappresentanza nei tavoli decisionali, ma storicamente legate a questa pesca. Il secondo è l’equa distribuzione tra i segmenti che posseggono già quote considerevoli. La pesca artigianale è spesso l’unico mezzo di sostentamento per intere comunità costiere, come per esempio Porticello di Santa Flavia in Sicilia. Nostro faro deve essere l’articolo 17 del regolamento base della Politica Comune Della Pesca che invita gli Stati Membri a considerare l’artigianalità e la tradizione come caratteristiche speciali nell’allocazione delle quote a livello nazionale delle varie specie. Consideriamo positivo l’articolo 12 della proposta sulla equa distribuzione che dovrebbe favorire il ritorno di Tonnare storiche come quella di Favignana. Per questo invito la Commissione europea a farsi autenticamente garante dei principi che lei stessa propone in materia di una politica comune della Pesca equa, così da non penalizzare e non lasciare indietro pescatori e marinerie che vanno invece tutelati sempre”, così Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle durante un intervento in plenaria