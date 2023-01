"In risposta a una nostra interrogazione, la Commissione europea conferma i sospetti sulle attività di TikTok in Europa. Diverse indagini sono in corso per accertare l'utilizzo dei dati dei cittadini europei da parte del gigante tech cinese. Non possiamo permetterci di sottovalutare i rischi e le minacce provenienti da Pechino. Nel contesto geopolitico attuale, sarebbe un errore strategico fondamentale permettere che i dati dei cittadini europei siano venduti a chi, come la pandemia ha dimostrato, non si è mai distinto per trasparenza. Con i nuovi regolamenti sul mercato digitale europeo, non ci sono più scuse per applicare le regole e farle rispettare da tutti, nel rispetto della tutela della privacy dei cittadini europei".

Così in una nota Gianna Gancia, europarlamentare della Lega, prima firmataria dell'interrogazione alla Commissione europea, condivisa dagli europarlamentari Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Matteo Adinolfi e Susanna Ceccardi.