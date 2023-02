"Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia".

Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall'Unità di crisi della Farnesina.

''L'Italia - ha spiegato Tajani - sta facendo di tutto. Ieri è giunta in Turchia 'una prima unità della protezione civile, i vigili del fuoco, oggi è partita un'altra unità. Ho firmato un'autorizzazione a inviare persone e cose. Però bisogna formare uno stato di crisi a livello internazionale per inviare soccorritori e aiuti nelle zone più colpite - ha aggiunto. Non sappiamo dove si trovasse quando c'è stato il terremoto l'imprenditore veneto Angelo Zen, se fosse in un hotel crollato a Kahramanmaras. Prima di dare notizie imprecise - ha chiarito - occorre essere molto prudenti'. Al momento, questo cittadino non risulta contattabile in alcuna maniera' in quella che è 'una città grande come Torino''.