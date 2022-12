La violenta tempesta di neve sta flagellando lo Stato di New York e per questo Joe Biden ha chiamato la governatrice Kathy Hochul per avere un aggiornamento.

"Siamo pronti a fornire tutte le risorse di necessarie per superare tutto questo", ha scritto il presidente americano su Twitter sottolineando che lui e la First Lady Jill pregano per le vittime e le loro famiglie.