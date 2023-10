Israele in queste ore sta puntando sopratutto ai tunnel: lo ha osservato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto ad Agorà, su Rai3, rispondendo a una domanda sulla proporzionalità della reazione israeliana, che nella notte ha bombardato pesantemente Gaza. "Non possiamo non tutelare il diritto di Israele all'autodifesa e a esistere, visto che l'Iran non cita mai il diritto di Israele a esistere. Ma occorre salvaguardare la popolazione civile", ha detto il ministro.