Da domani il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà a Berlino per partecipare ai lavori della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, il più importante appuntamento annuale nel corso del quale si discute del sostegno economico, delle riforme e della ricostruzione del paese invaso dalla Russia nel 2022 e che l’Italia ospiterà nel 2025. Lo riferisce in una nota la Farnesina. “Il governo italiano è fermamente impegnato nel sostegno alla ripresa e ricostruzione dell’Ucraina, come dimostra anche la nutrita e qualificata presenza del nostro sistema imprenditoriale a Berlino. È un tema che abbiamo posto anche al centro della nostra Presidenza G7: dalla Conferenza ci attendiamo risultati concreti e siamo pronti a prendere il testimone per organizzarla in Italia nel 2025”, ha dichiarato Tajani, che ha sottolineato come il ruolo dell’assistenza bilaterale italiana, al netto di quella militare e al contributo a quella europea, ammonti sinora a oltre 2 miliardi di euro.

La sera del 10 giugno il titolare della Farnesina inizierà la sua missione presenziando a un evento di sistema presso la residenza dell'Ambasciata d'Italia a berlino e intitolato “La strada verso Urc 2025: l’Italia per la ricostruzione dell’Ucraina”, al quale parteciperanno le rapprentanze di circa quarantai tra aziende, associazioni e istituzioni italiane attualmente impegnate nel sostegno dell'Ucraina, tra le quali Ice Agenzia, Sace, Simest, Cassa Depositi e Prestiti, Confindustria.

L’11 giugno si terrà la prima riunione a livello ministeriale della Piattaforma di Coordinamento dei donatori per l’Ucraina, e successivamente si svolgerà la cerimonia di apertura alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Nel corso della giornata dell’11 giugno, Tajani firmerà il memorandum d’intesa bilaterale sul patronato per la ricostruzione della città e della regione di Odessa. Il 12 giugno si terrà la sessione di chiusura della Conferenza con il rito del passaggio di consegne all’Italia, che organizzerà la prossima edizione nel 2025, alla quale prenderà parte il vice Ministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli.