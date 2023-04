Pechino ammonisce che "l'indipendenza e la pace di Taiwan" sono scenari "che si escludono a vicenda". A ribadirlo nel briefing quotidiano è il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, che spiega: "Le esercitazioni congiunte per affilare la spada" dell'Esercito popolare di liberazione cinese "sono "un severo monito per le forze secessioniste di Taiwan e la loro collusione con forze esterne", nonché "azioni necessarie per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale".