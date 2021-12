"Marco Zennaro, imprenditore veneziano e cittadino europeo, si trova ancora in ostaggio in Sudan da ben 8 mesi. Da notizie di stampa il 6 gennaio 2022 si terrà l’ultima udienza. Secondo quanto deciso dal giudice del tribunale civile di Khartoum quest’ultima si concluderà con una sentenza oppure con l’apertura di una nuova fase di indagine. Inspiegabilmente Zennaro ha ancora il divieto di lasciare il Sudan malgrado un altro processo civile e due processi penali siano già stati vinti. Il nostro concittadino deve tornare assolutamente in Italia dalla sua famiglia e alla sua vita, per questo ho chiesto nuovamente l’intervento dell’Europa.

Mi sono rivolto ancora a Joseph Borrell, vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, perché si attivi immediatamente per dare supporto alle autorità italiane affinché si arrivi alla sua liberazione. Ho già sollecitato l’intervento del Servizio Esterno dell’Ue per una soluzione positiva del caso. In particolare, attraverso una interrogazione datata 24 maggio indirizzata sempre a Borrell e mediante una lettera di richiesta di intervento inviata il 17 agosto al Segretario Generale del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Stefano Sannino”.

Così l’eurodeputato veneto della Lega Gianantonio Da Re, firmatario dell’interrogazione urgente a Joseph Borrell.