Un funzionario della Difesa Usa sostiene come per la prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la potenza di combattimento della Russia è scesa sotto al 90%. "Hanno investito molto in questa guerra e hanno ancora molte risorse - ha sottolineato il funzionario - ma ogni giorno vediamo che perdono aerei, carri armati, artiglieria, elicotteri, jet. Stanno anche perdendo molti uomini".