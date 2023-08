Secondo un sondaggio realizzato dal think tank 'Open Minds Institute' per il Sunday Times, realizzato condotto nelle ore successive allo schianto dell'aereo con a bordo Yevgeny Prigozhin, l'8% dei cittadini russi crede che il presidente Vladimir Putin sia responsabile della morte del fondatore del Gruppo Wagner. Inoltre il 28,4% crede che lo schianto sia una messinscena mentre il 28,3% lo imputa a problemi tecnici dell'aereo o a un errore del pilota. Tuttavia resta da chiarire il numero delle persone intervistate per il sondaggio.