"È necessario che i prezzi del gas e dell'energia calino". Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz, in conferenza stampa con il collega olandese Mark Rutte, rispondendo a una domanda sulle critiche in Europa allo scudo da 200 miliardi di euro per frenare il prezzo del gas. "E alcuni Paesi già da tempo fanno quello che noi ci siamo preposti di fare per i prossimi anni", ha aggiunto, sottolineando che il pacchetto non riguarda un periodo breve ma gli anni 2022, 2023 e 2024. Un piano che rappresenta un passo "ponderato e intelligente".