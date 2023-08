Gli attacchi ai gasdotti Nord Stream del settembre 2022? "Scopriremo chi è stato, per come ci sarà possibile", "non rinunceremo a un'accusa legale nel caso non ci piaccia il risultato" delle indagini e "nessuno può sperare in un trattamento di riguardo" da parte tedesca. Lo ha detto ieri sera il cancelliere tedesco Olaf Scholz, rispondendo alle domande dei cittadini in un dialogo aperto a Potsdam. Lo riporta Welt. Non c'è alcuna prova di un coinvolgimento di Usa o Regno Unito nell'attacco, "vogliamo assolutamente fare chiarezza", ha sottolineato il cancelliere. Il Procuratore generale federale tedesco sta continuando a lavorare sul caso e il governo di Berlino ha più volte affermato che commenterà la vicenda solo a indagini concluse.

