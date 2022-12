La Russia deve "rendersi conto che non può continuare così. Putin deve porre fine alla guerra, ritirare le truppe e creare così la possibilità di una comprensione reciproca". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista con la Sueddeustche Zeitung, pubblicata oggi online. Mosca deve interrompere "i suoi attacchi di implacabile brutalità alle infrastrutture energetiche ucraine", che sono "una chiara violazione del diritto internazionale", ha aggiunto il cancelliere, sottolineando però che è "importante non lasciare che il filo del colloquio con la Russia si spezzi, nonostante le grandi differenze di opinione. Se non parliamo, diventa ancora meno probabile che la Russia ponga fine alla guerra". Scholz ha poi previsto che "alla luce del fallimento militare della Russia, il pericolo di un'ulteriore escalation della guerra sia grande". Alla domanda se andrebbe nel 2023 a Mosca, Scholz ha risposto che "il nostro obiettivo è che la Russia ponga fine alla sua guerra di aggressione e che l'Ucraina difenda la sua integrità. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario parlare. Se ciò avverrà per telefono, in collegamento video o a un lungo tavolo, si dovrà vedere". Il cancelliere ha poi spiegato che "a lungo termine, è chiaro che quando questa guerra sarà finita e avremo a che fare con un'altra Russia, capace della pace, potrebbero esserci un momento in cui potremo tornare ad avere momenti insieme. Ma quel momento non è adesso." Scholz ha quindi ribadito il sostegno a Kiev e l'aiuto militare all'Ucraina con molteplici spedizioni, tra cui il sistema antiaereo Iris T e ha ricordato al tempo stesso quanto sia un obiettivo fondamentale impedire "che si verifichi un confronto diretto tra la Nato e la Russia".