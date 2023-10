"Cresce la minaccia dei gruppi terroristici nel Sahel. Stiamo sostenendo la polizia e l’esercito nigeriani nel loro sforzo di stabilizzare l’area. Insieme, il presidente Tinubu @officialABAT ed io vogliamo rafforzare la democrazia nella regione". Lo scrive su X il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che aggiunge: "Siamo anche impegnati in iniziative congiunte con la Nigeria per quanto riguarda l’idrogeno. Insieme stiamo portando avanti la produzione e l’utilizzo futuri, perché l’idrogeno è la fonte energetica del futuro, di cui avremo molto bisogno, per la nostra economia e la transizione energetica".