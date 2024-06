"Continueremo a prevenire che ci sia un'escalation": lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante una manifestazione elettorale della SPD a Duisburg. Questo include anche la chiara dichiarazione del presidente americano Joe Biden e dello stesso Scholz: "Non ci saranno soldati dei nostri paesi in Ucraina, e neanche della NATO", ha affermato Scholz, come riporta l'agenzia Dpa.

La Francia, secondo il presidente Emmanuel Macron, sta invece discutendo con i partner l'invio di istruttori militari in Ucraina, ma gli Stati Uniti non intendono partecipare a questa iniziativa, ricorda l'agenzia. Il cancelliere ha sottolineato che i criteri del sostegno tedesco possono essere riassunti con una parola: "Prudenza, prudenza, prudenza".