"Adottiamo una serie di misure molto mirate, come un divieto generale dell’Ue sulla partecipazione delle società russe agli appalti pubblici negli Stati membri. E l’esclusione di qualsiasi sostegno finanziario, sia esso europeo o nazionale, agli enti pubblici russi. Perché il denaro delle tasse europee non dovrebbe andare in Russia in nessuna forma". Così, in un videomessaggio, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.