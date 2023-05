"Il fatto che non abbiamo ancora raggiunto una decisione finale sull'undicesimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia non va interpretata come una mancanza di unità. Ci sono state discussioni prima di ogni decisione. Prevenire la violazione delle sanzioni già in campo è altrettanto importante, in alcuni casi anche più importante, che presentare altri pacchetti".

Lo ha dichiarato Tobias Billstrom, Ministro degli Esteri della Svezia, Paese che presiede il Consiglio dell'Unione Europea, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli Esteri, a Stoccolma.

"Questo è un incontro ministeriale nella cui agenda non sono previste decisioni, ma ovviamente è importante sottolineare che i dieci pacchetti approvati finora e l'undicesimo in discussione servono a paralizzare la macchina da guerra russa", ha aggiunto Billstrom.