"Le sanzioni Ue contro la Russia stanno funzionando. Se guardiamo all'economia russa, l'anno scorso era in recessione, e quest'anno sarà in una recessione ancor più profonda, nonostante l'aumento record dei prezzi dell'energia, che è il maggior introito delle esportazioni per la Russia. Questo è un diretto impatto delle sanzioni".

Sono le parole del Vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, intervenuto al Forum economico di Davos.

"Una cosa è chiara: dobbiamo mantenere la rotta, dobbiamo continuare a porre sotto pressione la Russia e a dare tutto il supporto necessario all'Ucraina" ha aggiunto.