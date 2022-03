"Assurdo come venga strumentalizzata una guerra per semplice propaganda politica. Le parole di Sanchez, rilanciate da Letta, oltre a evidenziare una marcata insensibilità verso un dramma internazionale, smascherano il sogno proibito della sinistra: comprimere la democrazia. Anziché fantasticare su cosa accadrebbe con governi di centrodestra, attaccando Matteo Salvini, dovrebbero riflettere sul contributo che la sinistra potrebbe dare alla situazione attuale se non avesse rinnegato se stessa, tradendo anche i suoi ideali pacifisti”.

Così in una nota il senatore della Lega Alberto Bagnai.