“La prospettiva di un viaggio a Mosca da parte di Salvini si presta a diversi livelli di riflessione, che conducono tutti a concludere sulla totale inopportunità dell’iniziativa. Sul piano diplomatico, le trattative non le fanno i leader di singoli partiti, ma i capi di stato e di governo con l’ausilio delle diplomazie accreditate e dei loro ministri degli Esteri. Infilarsi dentro il già complesso quadro di relazioni in maniera improvvida e pasticciata non fa altro che creare confusione. Insomma, il peso specifico di una visita a Salvini a Mosca sul piano diplomatico sarebbe pari a zero. Sarebbe solo pura propaganda". Lo afferma ad Affaritaliani Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del Partito Democratico.