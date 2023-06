"Tutti abbiamo visto gli eventi del weekend in Russia. Sono questioni interne. Ma è chiaro che l'invasione russa dell'Ucraina ha creato nuove tensioni e divisioni interne in Russia". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa all'Aja. "Tuttavia non dobbiamo sottostimare la Russia ed è ancora più importante fornire sostegno all'Ucraina", ha proseguito.