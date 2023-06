"Abbiamo seguito con grande preoccupazione i fatti in Russia, e molto ancora non è chiaro. Putin ieri ha suggerito che l'Occidente avrebbe avuto ruolo nel caos domestico russo. Noi non vogliamo la Russia nel caos. Al contrario, l'instabilità in Russia crea instabilità nell'Europa". Così il primo ministro olandese Mark Rutte in conferenza stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all'Aja.