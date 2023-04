"Non ci isoleremo, piuttosto amplieremo relazioni pragmatiche, eque, di reciproco beneficio, con i Paesi amici in Eurasia, Africa, America Latina", ha dichiarato il Presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso a San Pietroburgo. "Anche se negli Stati Uniti e in Europa ci sono molte persone che la pensano come noi. Le elite si comportano in modo diverso. Ma sappiamo che le elite di questi Paesi non sempre promuovono politiche che vanno incontro agli interessi delle loro popolazioni. E questo si ritorcerà contro di loro", ha aggiunto.